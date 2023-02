Politie zoekt verdachten van een gewelddadige poging overval op videotheek in Sneek

De twee mannen vluchten vervolgens weg via de Kerksteeg en de Kerkgracht. Getuigen melden dat ze vanaf daar samen op een lichtkleurige fiets ervandoor gaan in de richting van de Prins Hendrikkade.

Overval op camera vastgelegd

Dankzij verschillende getuigen en camerabeelden uit de omgeving weten we dat we op zoek zijn naar twee mannen van ongeveer 20 jaar, beide met een lichte huidskleur. Ze droegen donkere kleding, een groene jas en een zwarte jas en tijdens de overval donkere bivakmutsen. Een van de verdachte droeg een zogenaamde hoodie. Getuigen hebben gezien dat ze de bivakmutsen in hun vlucht hebben afgedaan. Uit audio bij de camerabeelden weten we dat beide jongens Fries tegen elkaar spreken.

Helpt u mee?

We zijn een onderzoek gestart waarbij we buurtonderzoek doen en beschikbare camerabeelden bekijken. U kunt ons helpen in het onderzoek. Heeft u iets gezien in de omgeving van de Nauwe Noorderhorne, de Kerksteeg, de Kerkgracht en de Prins Hendrikkade in Sneek op dinsdagavond tussen 20:15 en 21:30? Heeft u iets gehoord in uw omgeving over deze overval? Of heeft u camerabeelden die ons kunnen helpen in ons onderzoek? Herkent u de verdachten naar aanleiding van ons signalement?

Twee mannen, ongeveer 20 jaar oud

Een man droeg een groene jas, een persoon een zwarte jas

Een man droeg een hoodie

Gevlucht op lichtgekleurde fiets

Meldt het ons! Dat kan via onderstaand tipformulier of door te bellen met 0900-8844.