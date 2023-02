Verdachte meerdere inbraken aangehouden na anonieme tip

Inbraak Bussum

Op 3 februari ontving de politie een melding van een inbraak aan de Graaf Wichmanlaan in Bussum. De woning was overhoop gehaald en dure sieraden waaronder horloges werden vermist. Via Meld Misdaad Anoniem kwam een tip binnen over deze inbraak in Bussum. De verdachte zou gestolen spullen in huis hebben en deze verkopen.

Zoeking

De politie besloot daarop de woning van de 33-jarige man uit Naarden te doorzoeken. Hier werden inderdaad meerdere dure horloges, sieraden, merktassen en contant geld aangetroffen. De man is daarop aangehouden en zit vast. De verdachte kan ook gelinkt worden aan een inbraak aan de Naarderstraat in Huizen, waar DNA-sporen van hem werden gevonden. Inmiddels is van een aantal aangetroffen spullen duidelijk wie de eigenaar is; deze bleken inderdaad gestolen.

Meld Misdaad Anoniem

Dankzij de anonieme tip konden we de woning van de verdachte doorzoeken en de man aanhouden. Heb jij informatie over ernstige criminaliteit, maar zijn er redenen waarom je niet naar de politie kan of durft? Meld Misdaad Anoniem biedt de oplossing. Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. Je kunt bij M. melden over bijvoorbeeld moord en doodslag, mishandeling, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Maar ook met informatie over fraude en corruptie kun je bij M. terecht.