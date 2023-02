Aanhouding na steekincident aan de Kerkedijk

Dinsdag rond 23.15 uur kregen we melding van een steekincident. Toen agenten op de Kerkedijk aankwamen was het 22-jarige slachtoffer uit Bergen al richting het ziekenhuis voor behandeling. Kort na het incident kon een 35-jarige Alkmaarder aangehouden worden. De politie onderzoekt zijn rol in het incident. Het onderzoek is in volle gang, al wijzen de eerste bevindingen erop dat het incident vermoedelijk in de relationele sfeer ligt.

Bent u getuige geweest van het steekincident aan de Kerkedijk of heeft u andere informatie die kan helpen bij het politieonderzoek? Laat het de politie weten via 0900-8844, deel tips via onderstaande formulier of bel of anoniem naar 0800-7000.

2023037673