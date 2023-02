Twee aanhoudingen voor meerdere bedrijfsinbraken

Rondom het Zuiderpark en de omliggende wijken vond in de afgelopen periode een opvallend aantal bedrijfsinbraken plaats. De politie onderzocht de zaak onder andere door het analyseren van camerabeelden en uiteindelijk herkenden agenten de verdachten van de beelden. Deze mannen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats, maar dankzij het goede netwerk van de wijkagenten werden de verblijfsadressen achterhaald.

Voor zover bekend pleegden de twee inbrekers samen één inbraak. De 37-jarige man wordt als verdachte gezien bij 12 bedrijfsinbraken en twee woninginbraken en de 30-jarige man voor vijf inbraken waarvan vier inbraken bij hetzelfde bedrijf.

Beide verdachten zitten op dit moment vast.

Verdachte situatie

Ziet u iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen of bedrijven naar binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt weer terug, maakt een rondje om het huis of bedrijf. U voelt gewoon dat het niet klopt. Ook al twijfelt u, bel toch de politie op 1-1-2. De agenten komen liever een keer te veel dan te weinig. Voor tips om inbraak te voorkomen klikt u op deze link.