Getuigen gezocht die vechtpartij filmden

De ruzie ontstond nadat iemand een vlag van een gevel had getrokken en er mee door de straat liep. Toen een ander hem hier op aansprak, werd er al gauw geduwd en geslagen. Al vechtend belande de groep van ongeveer dertien mensen op een oprit, waar wat carnaval stonden te vieren. Ook die groep van een stuk of twaalf mensen raakte verwikkeld in alle commotie.

Een aantal mensen liepen lichte verwondingen op, één persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Twee mensen hebben aangifte gedaan. Ook bleek één van de verdachte een aantal zakjes drugs bij zich te hebben. Het gaat om MDMA en hennep. Beiden mannen zitten nog vast op verdenking van openlijke geweldpleging tegen personen.

Getuigen gezocht

Omdat de vechtpartij veel bekijks trok, waren er toeschouwers die het gefilmd hebben. Deze mensen wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie via 0900-8844, onder vermelding van het BVH nummer 2023046441.