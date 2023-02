Martin Sitalsing nieuwe politiechef Noord-Nederland

Loopbaan

Martin Sitalsing begon zijn loopbaan in 1983 als accountant maar ging al snel als politieagent aan de slag in Amsterdam. Daar vervulde hij vervolgens enkele leidinggevende functies, waaronder recherche-chef, teamchef sociale integratie, wijkteamchef en commandant van de aanhoudingseenheid. Hij werd daarna districtschef (commissaris) van Groningen en Haren. In die tijd werd hij enkele maanden “uitgeleend” aan Suriname, waar hij onderzoek deed naar de ontwikkeling van een politiefunctie in Suriname. Van 2005 tot 2009 was Sitalsing plaatsvervangend korpschef van de politieregio Friesland en daarna tot 2012 korpschef van de politieregio Twente. Vervolgens maakte hij een stap buiten de politie, als directeur en bestuurder van de Jeugdbescherming Noord en voorzitter van de raad van bestuur van Lentis in Groningen, een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg met de grootste TBS-kliniek in ons land. Sinds oktober 2019 is hij politiechef van Midden-Nederland.