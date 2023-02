Politie neemt lesauto inbeslag

Haarlem - De politie heeft donderdag de auto van een Haarlemse autorijschoolhouder inbeslaggenomen. Reden was dat de verdachte zich herhaaldelijk schuldig heeft gemaakt aan diverse verkeersovertredingen. Het was politiemensen opgevallen dat de man in de periode van 2019-2022 herhaaldelijk is bekeurd. Het ging dan voornamelijk over de mobiele telefoon vasthouden tijdens het rijden, maar ook gevaarlijk inhalen en een overtreding van de wet rijonderricht motorrijtuigen.