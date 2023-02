Drie mannen aangehouden in onderzoek naar grootschalige internationale datadiefstal en datahandel

Dataraffinage

Datadiefstal en datahandel is een enorm verdienmodel voor criminelen. Niet alleen door het afpersen van bedrijven. De buitgemaakte data wordt bewerkt om weer verhandeld te kunnen worden aan andere criminelen. Uit het onderzoek blijkt dat gebruikt wordt gemaakt van een speciale computercode om gestolen data te raffineren. Gestolen databases worden door dergelijke dataraffinage speciaal geschikt gemaakt om specifiek uitgekozen slachtoffers te benaderen voor bijvoorbeeld phishing, babbeltrucs, bankhelpdeskfraude of identiteitsfraude. Zo kan in een database bijvoorbeeld gefilterd worden op Nederlanders, geboren in de jaren 40 en 50.

De informatie die criminelen uit dit soort databases over hun slachtoffers kunnen vergaren, stelt ze in staat betrouwbaar over te komen. Het aantal slachtoffers als gevolg hiervan is enorm. Tot slot worden zoekslagen in gestolen data ook aangeboden om zaken of personen op individueel niveau heel gericht te kunnen vinden. Op straat zoeken en observeren is niet meer nodig. Een druk op de knop achter de computer is voldoende.