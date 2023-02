Jongen (14) aangehouden na steekincident Rotterdam

Stockfoto politie

Het steekincident gebeurde op de Dreef in Rotterdam Zuid. Kort voor de steekpartij zou de Pool zijn auto op de Dreef hebben stilgezet en daar in contact met een groepje jongeren zijn gekomen. Kennelijk ontstond onenigheid tussen de automobilst en groep, waarbij een van de jongeren de man neerstak. Het slachtoffer wist nog naar de Lede te lopen, waar ambulancepersoneel en een mobiel medische team zich over hem ontfermden. De man wascaanspreekbaar en is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

De 14-jarige jongen meldde zich een paar dagen zelf bij de politie en werd direct aangehouden. Hij zit nog vast en de politie zet het onderzoek voort.