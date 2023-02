Twee gewonden na steekpartij, één man aangehouden

Een voorbijganger zag een bebloede man over straat lopen en belde de politie. Agenten volgde ter plaatse het bloedspoor en troffen het slachtoffer aan in een woning. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Vrij snel daarna kon de verdachte worden aangehouden. Ook hij was gewond en moest naar het ziekenhuis.

De steekpartij vond op straat plaats. Vermoedelijk is het een gevolg van een conflict dat al eerder speelde. De politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is.