Getuigen gezocht van snelkraak Bussum

De kraak in Bussum vond plaats rond 04:00 uur. Drie daders verschaften zich met een krik toegang tot de winkel aan het Wilhelminaplantsoen. In die winkel sloegen zij hun slag in verschillende vitrines. Vervolgens gaan de daders, allen gekleed in zwart en met bivakmutsen op, er pijlsnel vandoor in een vluchtauto die klaar staat.

Onderzoek gestart

Ondanks verwoede pogingen heeft de politie vannacht geen zicht meer gekregen op de daders. Op locatie zijn agenten direct gestart met sporenonderzoek, het nalopen van beelden en het spreken van getuigen.

Weet u meer over de vluchtauto?

De drie daders zijn vermoedelijk gevlucht in een donkere Audi stationwagen. Heeft u vannacht op (snel)wegen rondom Bussum zo`n auto met hoge snelheid voorbij zien rijden? Dan komen wij graag in contact met u. Wellicht heeft u hier zelfs camerabeelden via bijvoorbeeld een dashcam.

Meld het

Mocht u op een andere manier iets gehoord of gezien hebben of weten wie bij de inbraak betrokken zijn, dan horen wij dat ook graag. U kunt ons bereiken via 0900-8844. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, denk daarbij ook aan deurbelcamera`s of dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via onderstaand formulier.