Twee jongens aangehouden op verdenking van straatroven in Almere

Op maandagavond 6 februari 2023 rond 20:15 werd in lijnbus M8 een jongen bedreigd door twee andere jongens. Ze proberen hem te bestelen. Bij de bushalte aan het Sallandsepad stappen ze alle drie uit en het slachtoffer wordt vervolgens mishandeld. Hierna rennen de jongens weg in de richting van de snackbar.

Drie dagen later, op donderdagavond 9 februari 2023 tussen 20:00 en 20:30 uur, was er een soortgelijk incident. Dit keer vond er een diefstal met geweld plaats ter hoogte van de Jan Steenstraat in Almere. Het minderjarige slachtoffer stapte, waarschijnlijk net als de drie verdachten, uit lijnbus M7 bij de Tussen de Vaarten Noord in Almere. Het slachtoffer werd achtervolgd waarna hij in een steeg werd meegenomen. Vervolgens werd hij mishandeld en bestolen van onder andere zijn jas. Hiervan heeft het slachtoffer aangifte gedaan.

Onderzoek

Er werd een onderzoek gestart naar de twee incidenten. Hierbij kwamen twee verdachten in beeld. Op woensdag 22 februari 2023 werden de 14-jarige jongens uit Almere door de politie aangehouden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Iets gezien?

De politie wil nog altijd graag in contact komen met getuigen. Heb jij iets gezien van deze twee brutale straatroven? Of heb je misschien wel camerabeelden? Of weet je wie erbij betrokken zijn geweest? Meld je dan. Tips kunnen worden doorgegeven via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook kan gebruik worden gemaakt van onderstaand tipformulier.