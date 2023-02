Politie zoekt getuigen van mishandeling in Den Helder

Toen de man in de Asterstraat liep, ontstond er een woordenwisseling met een groep personen. Vervolgens werd het slachtoffer door een man uit deze groep geslagen. Het slachtoffer liep na de klap weg richting de Brakkeveldweg, maar kreeg onderweg van dezelfde persoon nog een keer een klap. Het slachtoffer ging hierbij naar de grond en werd toen door meerdere personen uit de groep geslagen en geschopt. Een bestuurder van een witte bestelbus schoot het slachtoffer te hulp en heeft hem ontzet. Hierna is de politie ingelicht.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen van deze mishandeling. Wij komen met name graag in contact met de bestuurder van de witte bestelbus. Het signalement van de verdachte is als volgt:

Man

Licht getinte huidskleur

Kaal hoofd

Ongeveer tussen de 30 en 40 jaar oud

1,80 tot 1,85 meter lang

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u rond 20.15 uur getuige zijn geweest van de mishandeling in de Asterstraat, dan horen wij dat graag. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, bijvoorbeeld van dashcams, uit die buurt op dat tijdstip. Deel uw informatie via het onderstaande tipformulier.

2023036825