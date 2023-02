Aanhouding na steekincident Watermolen

Amsterdam - Vrijdag 24 februari is op de Watermolen een verdachte aangehouden in verband met een steekincident dat in een trappenhuis rond 15.20 uur had plaatsgevonden. Een slachtoffer, een jongen, verloor veel bloed. Ambulance- en Traumaheli personeel hebben eerste hulp verleend. Hij is met spoed naar een ziekenhuis overgebracht en ligt in de shockroom.