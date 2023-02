Ontploffing bij woning in Rotterdam

De explosie vond rond 02.50 uur plaats, waarna de hulpdiensten snel aanwezig waren. De politie startte direct met bevragen van getuigen en de Forensische Opsporing en een explosievenexpert van de politie kwamen er plaatse. Ook in de directe omgeving werd meteen een onderzoek gestart, wat leidde tot het aantreffen van twee verdachten: een 21-jarige man uit Rotterdam en een 29-jarige stadsgenoot. De rol van beide personen wordt door de recherche onderzocht.



Topprioriteit

Tot nu toe viel bij de eerdere incidenten één gewonde: bij de ontploffing op 21 februari op de Sint Andriesstraat werd een vrouw ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Zij kon na onderzoek snel uit het ziekenhuis ontslagen worden.

De ontploffing aan de Pruimentuin is de zevende die deze week in Rotterdam plaatsvond. Voor de recherche van district Rijnmond Zuid heeft het onderzoek naar de ontploffingen topprioriteit en er wordt onder meer ’s nachts extra gesurveilleerd.



Getuigen

De reeks ontploffingen móet stoppen voordat er meer gewonden vallen. Of erger. De politie doet dan ook met klem een beroep op getuigen en op mensen die meer van de (explosies) afweten. Heeft u iets gezien wat met de explosies te maken heeft of heeft u andere informatie ? Bel dan de politie op 0900-8844. Dat nummer kunt u ook bellen als u beelden heeft van het incident en/of de dader(s). Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.