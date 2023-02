Politie zoekt getuigen van brand Rotterdam

Rond 02.55 uur brak de brand uit, die door de brandweer snel geblust werd. Uit het sporenonderzoek bleek dat er sprake is van brandstichting. Zo werd bij de voordeur een niet-ontploft stuk vuurwerk gevonden dat in beslag is genomen.

Topprioriteit

Voor de recherche van district Rijnmond Zuid heeft deze zaak én de onderzoeken naar de ontploffingen topprioriteit en er wordt onder meer ’s nachts extra gesurveilleerd.



Getuigen

De politie doet met klem een beroep op getuigen. Heeft u iets gezien wat met de brand in de Donkerslootstraat of met de eerdere (explosies) ontploffingen te maken heeft of heeft u andere informatie? Bel dan de politie op 0900-8844. Dat nummer kunt u ook bellen als u beelden heeft van het incident en/ of de dader(s). Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.