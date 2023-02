Mannen aangehouden voor vernielen ruiten

Agenten gingen rond 01.30 uur na een melding van overlast naar een woning aan de Brugstraat. Een aantal personen hadden ruzie. Agenten hebben de mannen verzocht om weg te gaan. Een half uur kwam opnieuw een melding binnen dat een getuige had gezien dat er ruiten waren vernield bij dezelfde woning. De verdachten waren inmiddels weg. In de Admiraal Lonckestraat troffen agenten de drie mannen aan die aan het signalement voldeden. Een van hen had zich verstopt achter een geparkeerde auto en de andere twee lagen in de bosschages. Ze zijn aangehouden en zitten vast voor verhoor.