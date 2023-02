Vuurwapen uit sloot opgedoken, vier mannen aangehouden

foto: Nieuws op Beeld - Jeffrey Jacobs

De auto met de vier mannen stond stil op de kruising van de Evenaar en de Grote Beer in Rotterdam-Oost. Toen de politieauto bij het voertuig aankwam, trok die op en reed weg in de richting van de doodlopende Odessastraat. Toen ze niet verder konden, stapten drie van de vier inzittenden uit en renden weg. Een van hen, een Rotterdammer van 42, kon direct worden aangehouden, evenals de 39-jarige bestuurder. Bij een blik in de auto viel direct een grote stapel geld op.

Kort na de aanhouding werden de agenten gewenkt door een omstander. Enkele meters verderop op de Varnasingel bleek een patroonhouder met munitie te liggen, die in beslag is genomen voor sporenonderzoek.

Agenten die in de omgeving zochten naar de wegrennende mannen, hielden op de Watermanweg een 35-jarige Rotterdammer aan. Via Cameratoezicht was gezien dat deze man op zijn vlucht iets in de sloot van de Varnasingel gooien. Duikers van het Arrestatieteam gingen de sloot in en haalden een vuurwapen boven water. Ook dat wapen is veiliggesteld.

De vierde verdachte, een 41-jarige man, werd niet veel later aangehouden op het Stadsplein in Capelle.

Het geld is in beslag genomen, het gaat om duizenden euro's. Het onderzoek loopt.