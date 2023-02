Veel geweld bij aanhouding

Het agressieveling liep vrijdag rond middernacht over de Grote Markt. Daar stond een politiebus geparkeerd van agenten die toezicht hielden op de horecanacht. De man trapte vervolgens uit het niets de buitenspiegel van de bus kapot. Dankzij enkele getuigen die de agenten op de Grote Markt direct waarschuwden, konden agenten hem aanspreken en aanhouden,. De man verzette zich daarbij zeer hevig. Deelde aan een van de agenten een klap uit en schopte de ander. De vechtersbaas kon daarna worden overmeesterd en is ingesloten voor verhoor. De agenten doen aangifte tegen de man.

Geweld tegen politie en hulpverleners

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen