Aanhoudingen na ongeval op de A58

Het ongeval gebeurde rond 17.20 uur op de A58. Een bestelbus met zes inzittenden reed volgens getuigen met hoge snelheid over de vluchtstrook om de file voorbij te rijden. Bij het passeren van een vrachtwagen kwam de bestelbus met de wielen in de berm. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt en schoot via de rijbaan tegen de vangrail aan. De bestelbus heeft drie personenauto’s geraakt. Een automobilist en een inzittende van de bestelbus zijn naar een ziekenhuis overgebracht. Twee bestuurders van de andere personenauto’s zijn ter plekke door ambulancemensen na gekeken. Omdat het nog niet duidelijk is wie de bestuurder is geweest van de bestelbus zijn alle zes de inzittenden aangehouden. Zij worden verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval. Agenten hebben getuigenverklaringen opgenomen. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht.