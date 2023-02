Man gewond na mishandeling

Omstreeks 17.45 uur zijn agenten naar een recreatiepark aan de 1e Verdelingsweg gestuurd voor een melding van een mogelijk steekincident. Ter plaatse troffen de agenten het slachtoffer aan. Er was een ruzie geweest. De verdachte zou het slachtoffer hebben geslagen en met een scherp voorwerp in zijn gezicht hebben geraakt. Het slachtoffer heeft daarbij lichte verwondingen opgelopen. Tijdens het conflict liet de tweede verdachte een mes zien. Het slachtoffer is vervolgens de woning op het park uitgerend. De mannen zijn achter hem aangerend. Een van de verdachten verzette zich bij de aanhouding en liet een mes zien. Daarop heeft de agenten zijn stroomstootwapen gebruikt. Beide verdachten, twee mannen van 48 jaar en 30 jaar, zijn ingesloten voor verder onderzoek.