Dodelijk ongeval scooter - trein

Maastricht - Op de spoorwegovergang aan de Alfons Ariënstraat in Maastricht is zaterdagavond een persoon om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een scooter en een trein. Een tweede betrokkene is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.