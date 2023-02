Politie zoekt getuigen vernieling aan woning

Omstreeks 01.20 uur werden de bewoners opgeschrikt door een harde knal. Toen zij gingen kijken, bleek dat de brievenbus in de voordeur van hun woning was beschadigd. Ook in de hal ontstond hierdoor schade. Politieagenten die een onderzoek instelden, constateerden dat dat met vermoedelijk een stuk vuurwerk is gedaan. Van de dader(s) ontbreekt elk spoor.

De politie is een onderzoek gestart en is daarbij op zoek naar getuigen. Buurtbewoners die een deurbelcamera hebben, worden nadrukkelijk verzocht om te kijken of daar wellicht personen op staan die door hun aanwezigheid of gedrag verdacht kunnen zijn. Beelden en of tips kunt u kwijt via onderstaand tipformulier.