Aanhouding en drie gewonden bij vechtpartij

Rotterdam - Op de Pleinweg in Rotterdam-Zuid is in de nacht van zaterdag op zondag op straat een onenigheid geweest tussen een groepje vrienden en twee mannen. Daarbij is gevochten. Drie mensen raakten gewond en zijn nagekeken door een ambulance. Twee personen zijn ter controle meegeweest naar het ziekenhuis. Eén man is aangehouden.