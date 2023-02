Identiteit dodelijk slachtoffer bekend

Maastricht - De persoon die zaterdagavond om het leven is gekomen bij een ongeval tussen een scooter en een trein is een 17-jarige man uit Lanaken (Belgie). De andere persoon op de scooter is een 17-jarige man uit Maastricht. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.