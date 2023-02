Aanhoudingen na vechtpartij Eindhoven

Onderzoek

Naast de aanhoudingen is het onderzoek nog in volle gang. Wij doen onderzoek om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Hiervoor horen we getuigen en kijken camerabeelden uit. We zijn daarom nog altijd op zoek naar mensen die ons kunnen helpen en mogelijk meer weten over de exacte toedracht van de vechtpartij. In het bijzonder zoeken wij de inzittenden van een auto die bij de vechtpartij is gestopt en heeft geclaxonneerd. Zij zijn getuige geweest en wij zouden graag met hen in contact komen. Mocht iemand iets gezien of gehoord hebben of camerabeelden hebben dan horen wij dat graag via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000.