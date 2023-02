Aanhouding in vermissingszaak Wico van Leeuwen

Informatie

Het onderzoek naar Wico is in volle gang en er hebben de afgelopen tijd meerdere zoekingen plaatsgevonden. We gaan ervan uit dat Wico niet meer in leven is en dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Helaas hebben we het stoffelijk overschot van Wico nog niet gevonden. We blijven naar hem zoeken.

Mensen die informatie hebben over de locatie waar het stoffelijk overschot van Wico is, of Wico hebben gezien vragen we direct contact op te nemen met de politie op 0900-8844 of via de tiplijn op 0800-6070. Volledig anoniem tippen kan via 0800-7000. Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, kan van belang zijn voor het onderzoek.