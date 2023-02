Opgespoord in het buitenland

Arnhem - Na een uitgebreid opsporingsonderzoek naar de verblijfplaats van een 42-jarige man uit Arnhem is deze onlangs aangehouden in Portugal. De man had een gevangenisstraf van 195 dagen openstaan voor afpersing waarbij later nog 26 dagen bijkwamen voor belediging van een ambtenaar in functie en een schadevergoedingsmaatregel van ruim 40.000 euro of 238 dagen gijzeling.