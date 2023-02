Lichaam aangetroffen in woning Amsterdam-Noord

Volgens getuigen zou er eerder in de avond een ruzie zijn geweest in de woning. De recherche komt graag in contact met getuigen die meer informatie hebben over de toedracht van dit ernstige geweldsdelict dat het leven heeft gekost van deze 21-jarige man. Heeft u meer informatie over deze zaak? Dan spreekt het onderzoeksteam u graag. Dit kan via de onderstaande mogelijkheden. Vergeet u alstublieft niet proces-verbaalnummer 2023045896 door te geven aan de centralist.