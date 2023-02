Getuigen gezocht na overval bij winkel aan de Rijswijkseweg

De overvallers maakten spullen en geld buit. De vier verdachten droegen tijdens de overval gezichtsbedekking en waren allemaal in het donker gekleed. Een van de verdachten droeg een zwarte trainingsbroek met opvallende roze teksten aan de rechter broekspijp. Een tweede overvaller droeg een blauwe trainingsbroek met witte lijnen op de broekspijpen.

Iets gezien?

Heeft u iets gezien of heeft u camerabeelden van de omgeving van de Rijswijkseweg en de Cylinderstraat? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via 0800-7000.