Gewapende overval bij Rijswijkse supermarkt

De verdachte bedreigde tijdens de overval een van de medewerkers met een wapen. Na de overval vluchtte de verdachte in de richting van de Burgemeester Elsenlaan.

Signalement

De verdachte heeft een lichte huidskleur en is rond de 20 jaar oud. Tijdens de overval droeg hij een donker trainingspak en een donkerkleurige pet.

Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien van de overval of heeft u informatie wat kan helpen bij het onderzoek, zoals camerabeelden van de omgeving van het Hendrik Ravensteijnplein? Meldt u zich dan bij de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Uploaden van beelden kan ook via dit tipformulier. Anoniem melding maken kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.