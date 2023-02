Twee explosies in Rotterdam, politie zoekt getuigen

Het is rond 00.45 uur als wij een melding krijgen van een explosie bij een woning aan de Zoutziederstraat. Als de agenten aankomen is de schade aan de buitenkant van de woning goed te zien. Er zijn ruiten gesneuveld en de deur is beschadigd. De bewoners waren in de woning en zijn uiteraard erg geschrokken, maar gelukkig is er niemand gewond geraakt. Het team explosievenverkenning en de forensische opsporing hebben daar meteen onderzoek verricht.



Hudsonplein

Even later, rond 03.30 uur krijgen wij weer een melding van een explosie aan het Hudsonplein. Ook hier is er schade aan de buitenkant van het pand. Gelukkig was er ten tijde van de explosie niemand aanwezig in het bedrijfspand en is er niemand gewond geraakt. Het team explosievenverkenning en de forensische opsporing hebben ook hier onderzoek verricht.



Tips

Of de explosies met elkaar te maken hebben wordt uiteraard onderzocht door de recherche.

Heeft u iets gezien of gehoord ronde deze tijdstippen en in de omgeving van de straten waar de explosies hebben plaatsgevonden? Neem dan contact met ons op via onderstaande mogelijkheden.