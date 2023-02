Bromfietser rijdt door na aanrijding met fietser, politie zoekt getuigen

Een 12-jarige jongen fietste met een vriendje over het Jufferswegje richting Kruingen. Hij hoorde ter hoogte van de Fruitschuur getoeter achter hem. Hij stuurde daarop naar rechts maar voelde ineens een duw tegen zijn schouder. Hij viel daardoor op de grond en kwam op zijn gezicht terecht. In een flits zag hij dat een bromfietser met zwarte helm hem voorbij reed. De jongen liep schaafwonden in zijn gezicht en een lichte hersenschudding op. Zijn vriendje schakelde hulp in. De bromfietser reed door zonder zijn identiteit bekend te maken en zonder zich om het slachtoffer te bekommeren.



Oproep

De politie van het team Oosterscheldebekken zoekt getuigen van het incident. Zij kunnen contact opnemen via 0900-8844, vermeld dan dat het gaat om dossiernummer 2023050812 of vul het tipformulier in.