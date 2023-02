Illegaal pokertoernooi opgerold in Vlissingen

Recent kwam bij de politie informatie binnen dat in een woning aan de Vincent van Goghlaan meerdere keren per week tijdens de nachtelijke uren zogenaamde cashgames worden georganiseerd. Dat is een variant van poker waarbij de fiches geen punten maar geld waard zijn. Bedrijfsmatig Poker spelen om geld mag in Nederland op grond van de Wet op de Kansspelen alleen in een Holland Casino.

De politie viel het pand afgelopen nacht, maandag 27 februari 2023, om 00.20 uur binnen. Er waren elf personen aanwezig. Er stond een pokertafel met daarop kaarten en fiches van verschillende waarden. Aan de manier waarop de spullen lagen was duidelijk dat er op het moment van binnentreden een spel gespeeld werd. De bewoner en de vermeende organisator zijn aangehouden. Er werd 4000 euro aan contant geld in beslag genomen.