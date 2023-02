Pillendrukkerij aangetroffen in woning

Bij aankomst rond 18.00 uur zien agenten een persoon de woning uitvluchten waarop zij besluiten de woning binnen te treden. Zij treffen in de woning een pillendrukkerij aan. De brandweer komt ter plaatse om metingen te verrichten, maar concluderen dat er geen gevaar is voor de omgeving. Agenten zetten de omgeving af en specialistische diensten komen ter plaatse om onderzoek te doen en de aangetroffen spullen af te voeren. Uit het eerste onderzoek blijkt het te gaan om meerdere kilo’s XTC-pillen. Ook is er nog amfetamine gevonden. Bij controle van de woning is ook een vuurwapen gevonden. Deze is in beslag genomen.