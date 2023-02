Man aangehouden na mishandeling van hotelpersoneel in Heerenveen

Heerenveen - Twee hotelmedewerkers zijn gisteravond rond 23:30 bij een conflict mishandeld in een hotel aan de Golflaan in Heerenveen. Een derde medewerker belde snel met de politie toen ze het rumoer hoorde. Kort na het incident konden agenten in de buurt van het hotel de verdachte aanhouden voor mishandeling. Het gaat om een 28-jarige man uit de gemeente Zutphen.