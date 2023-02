138 bekeuringen en 13 aanhoudingen tijdens controle stationsgebied Utrecht

Een groot aantal van de bekeuringen zijn uitgedeeld voor onder andere zwartrijden, het nuttigen van alcohol, het zich niet kunnen identificeren, de vreemdelingenwet en verkeersovertredingen zoals mobiel bellen. Tijdens de controle zijn er drie verdachten opgepakt voor openlijke geweldpleging. Ook werden er twee aanhoudingen verricht voor winkeldiefstal en een voor zakkenrollerij. Verder zijn er twee personen gecontroleerd die gesignaleerd bleken te staan in een strafzaak.

Samenwerking

Deze controle maakt onderdeel uit van een maandelijkse reeks en is een samenwerking tussen de politie, Toezicht en Handhaving gemeente Utrecht, de boa’s van de vervoersbedrijven Qbuzz, Keolis en Syntus, de boa’s van de NS en de beveiligingsbedrijven Trigion en MAAT. Alle deelnemende partners werken tijdens de actie vanuit hun eigen domein, taakstelling, opdracht en bevoegdheden en door de langlopende samenwerking vullen zij elkaar daarin steeds beter aan.

Stationsgebied

Dagelijks vinden duizenden en duizenden mensen in het stationsgebied hun weg. Forensen, passanten, kantoorpersoneel, toeristen en dagjesmensen, winkelend publiek. De aantrekkingskracht van dit gebied heeft echter ook een schaduwkant: het gebied is ook aantrekkelijk voor personen met minder goede bedoelingen, waardoor de leefbaarheid van dit gebied wordt aangetast. Door de centrale ligging verzamelen zich hier soms ook overlastplegers, al dan niet in groepsverband. Er kan sprake zijn van drugsoverlast, maar ook van winkeldiefstal en zakkenrollers.

Iets verdachts?

Ziet u zaken die volgens u niet kloppen of ondervindt u overlast? Bel 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Bel bij spoed altijd 112.