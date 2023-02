Politie zoekt getuigen van vernieling in Den Helder

Toen de bewoners van een woning aan de Cornelis Ditostraat maandagavond naar de televisie keken, volgde plots een harde klap. Het huis lag na de klap vol met glasscherven. Eén van de aanwezigen in het huis raakte bij het incident gewond, zij is ter plekke nagekeken door de hulpdiensten en moest voor behandeling naar de huisarts.

Getuigenoproep

De politie verricht onderzoek en roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u rond 22.50 uur getuige zijn geweest van de vernieling aan de Cornelis Ditostraat, dan horen wij dat graag. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, bijvoorbeeld van dashcams, uit die buurt op dat tijdstip. Deel uw informatie via het onderstaande tipformulier. Informatie delen kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000.

2023042005