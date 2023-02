Agent naar huis gestuurd na conflict met groep jongeren

Waarom de jongeren in eerste instantie het huis van de agent opzochten en hoe het conflict is ontstaan, is nog onduidelijk en wordt onderzocht. Op beelden is te zien hoe de agent buiten diensttijd een van de jongeren aan haar jas meetrekt en opdracht geeft op haar knieën te gaan zitten, terwijl hij de bijl nog steeds in zijn hand heeft. Plaatsvervangend districtschef Danny Williams: “Het zijn heftige beelden om te zien. Dit is niet het gedrag dat wij van onze collega’s verwachten. Dit is niet de politie die wij willen zijn.”

Wat is een intern onderzoek?

Een intern onderzoek is een onderzoek naar de feiten van een incident met als doel vast te kunnen stellen of er mogelijk sprake is van plichtsverzuim. Een intern onderzoek biedt de politie als werkgever de mogelijkheid om alle relevante feiten van individuele gedragingen zo helder mogelijk op tafel te krijgen. Het onderzoek schetst een zo volledig mogelijk beeld van het incident, waarbij zowel belastend als ontlastend materiaal wordt verzameld en vastgelegd.