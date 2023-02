Wegpiraat crasht

Op maandag 27 februari 2023 om 21.40 uur komt er een melding binnen van een aanrijding op de A58 ter hoogte van Tilburg. De agenten die ter plaatse komen zien een zwaar beschadigde Mercedes tegen de linker vangrail staan. Meerdere getuigen verklaren dat de Mercedes met zeer hoge snelheid over de vluchtstrook inhaalde en dat de bestuurder toen de macht over zijn stuur verliest met de crash tegen de vangrail als gevolg. De 51-jarige bestuurder uit Belgiƫ wordt aan een speekseltest onderworpen waaruit blijkt dat hij mogelijk onder invloed van drugs was. Hij is aangehouden. De auto is voor onderzoek in beslag genomen. De weg is urenlang gedeeltelijk afgesloten geweest voor onderzoek en reparatie van de weg.