Man komt met schrik vrij na poging straatroof Nieuwegein

Rond 15u50, toen het slachtoffer op zijn elektrische fiets onderweg was naar huis, kwam er een scooter met twee mannen erop in tegengestelde richting aanrijden. Na ongeveer 50 meter door te zijn gereden draaide de scooter zich om en reed dicht langs de fiets van het slachtoffer.

Iets verderop stond de bijrijder van de scooter op eens in de berm naast het fietspad. Toen de fietser dichterbij kwam dwingt de bijrijder deze te stoppen. Vervolgens greep hij naar zijn binnenzak naar iets dat leek op een vuurwapen. De fietser is vervolgens doorgereden. Even verderop, ter hoogte van de Anijsgaarde stond dezelfde scooter met de bestuurder stil op het looppad, ook hier is het slachtoffer langs gereden.

De signalementen van de scooterrijders zijn als volgt:

Bestuurder:

Man

18 a 19 jaar

180cm lang

Slank postuur

Strakke donker kleurige jas (nep leren look) tot op de heupen

Strakke donkere broek

Helm met een donkerkleurig vizier

Bijrijder:

Man

18 a 19 jaar

180cm lang

Slank postuur

Strakke donker kleurige jas (nep leren look) tot op de heupen

Strakke donkere broek

Helm met een transparant vizier

Spraak was accentloos

De scooter was donker van kleur.

Iets gezien?

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben omstreeks 15:50 in de omgeving van het Tuinkerspad in Nieuwegein. Of heeft u camerabeelden? Of weet u wie de straatrovers zijn? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.