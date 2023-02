Politie houdt weer bankhelpdeskfraudeurs op heterdaad aan

Gisteravond hebben ongeveer tien politiemedewerkers van het team Twente West een preventieve actie gehouden om inwoners van Nijverdal, Wierden, Rijssen-Holten en Hellendoorn te waarschuwen voor oplichters die zich schuldig maken aan bankhelpdeskfraude. Ze hebben actief bij woningen, waar vooral senioren wonen, aangebeld en hen geïnformeerd door een gesprek aan te gaan en een flyer achter te laten. Van een aantal ouderen werd ook het telefoonnummer genoteerd om hen op een later tijdstip te bellen als zijnde ‘nepbankmedewerkers’. Dit om te checken of de waarschuwing tegen dergelijke criminelen daadwerkelijk heeft geholpen.

Een politiemedewerker reed met haar auto, nadat haar dienst erop zat omstreeks 22.00 uur, over de Constatijnstraat in Nijverdal. Ze zag bij de pinautomaat aan Markt in Nijverdal een man met een capuchon over zijn hoofd en een mondkapje voor zijn mond staan. Ze vertrouwde deze man niet en heeft hem in de gaten gehouden. Ze zag dat hij in een auto stapte. Daarop heeft ze haar collega’s het signalement en het kenteken van de auto doorgegeven. De auto is kort daarna gecontroleerd door de gealarmeerde dienders. De twee inzittenden, mannen van 20 jaar uit Amsterdam, zijn gecontroleerd. Ze hadden een groot geldbedrag bij zich en twee (bank)passen die niet op hun naam stonden. De agenten ontdekten dat van één bankpas aangifte is gedaan van oplichting door middel van helpdeskfraude door een bejaarde vrouw in Haarlem. De andere bankpas was van een man uit Nijverdal. Van hem is vanmorgen een aangifte opgenomen. Beide slachtoffers zijn rond de 80 jaar. De twee mannen zijn gisteravond meteen aangehouden en zijn inmiddels in verzekering gesteld. De politie gaat, naast deze twee misdrijven, ook onderzoeken of deze twee mannen voor meerdere oplichtingszaken elders in Nederland verantwoordelijk zijn.