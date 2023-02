Wapens, drugs en motoren in beslag genomen

Aanleiding voor de acties is een landelijk onderzoek naar aanleiding van onderschepte cryptocommunicatie door de Landelijke Eenheid. Daaruit zijn verschillende onderzoeken opgestart in Nederland. De politie Oost-Nederland heeft vrijdag in totaal meer dan tien mannen aangehouden. Dat gebeurde in Doetinchem, Dodewaard, Vaassen, Apeldoorn en Enschede. In Dodewaard is een werkend drugslab aangetroffen. Ook werden op die locatie vermoedelijk ketels geproduceerd voor de productie van synthetische drugs. Er zijn ook verdachten in Almere en Lissabon (Portugal) aangehouden binnen het onderzoek van de politie in Oost-Nederland.

Strafbare feiten

De aangehouden personen worden verdacht van verschillende strafbare feiten. Het gaat om productie en/of handel van synthetische drugs, bezit en/of handel in hard- en/of softdrugs, voorbereidingshandelingen voor het produceren van synthetische drugs, bezit van en/of handel in vuurwapens, witwassen en het plegen van een gewapende overval.

Veel drugs en geld

Vrijdag zijn op meer dan twintig locaties in Oost-Nederland, Almere en Lissabon doorzoekingen gedaan door de politie Oost-Nederland. Daarbij zijn diverse goederen in beslag genomen. Het gaat om kilo’s hard- en softdrugs waaronder een grote hoeveelheid xtc-pillen, handvuurwapens en een automatisch wapen, meerdere auto’s en motoren, gegevensdragers en bijna anderhalve ton aan contant geld.

Grote inzet bij actiedag

Rechercheurs hebben maandenlang gewerkt aan de verschillende onderzoeken. Aan de actiedag op 3 februari hebben nog eens vele agenten en specialisten meegewerkt. Voor de onderzoeken naar vuurwapens en drugs zijn ook de Forensische Opsporing (FO) en de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) ingezet. Voor de verschillende aanhoudingen en doorzoekingen hebben specialisten van het Arrestatie- en Ondersteuningsteam (AOT) geholpen.

Cryptocommunicatieonderzoek 26Lytham

Dit opsporingsonderzoek komt voort uit de data die de politie onlangs achterhaalde in cryptocommunicatieonderzoek 26Lytham. In dit onderzoek van de Landelijke Eenheid is cryptocommunicatiedienst Exclu ontmanteld, waarbij de data zijn achterhaald en gebruikers van de dienst geïdentificeerd en opgespoord. Ook is onderzoek naar de eigenaren en beheerders van Exclu gedaan. De politie kon vijf maanden meelezen met het berichtenverkeer van criminelen die van Exclu gebruikmaakten. Dit resulteerde tot nu toe al in 79 doorzoekingen en 42 aanhoudingen in onder meer Nederland, Duitsland en België. Hierbij waren onder meer zeven politie-eenheden, de FIOD en Rijksrecherche betrokken. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Ook nu blijkt weer dat criminelen onterecht denken dat ze in het geheim, buiten het zicht van de politie, kunnen opereren. Politie en OM blijven manieren vinden om criminelen op te sporen en te vervolgen. Waar ook ter wereld. Meer informatie: https://www.politie.nl/nieuws/2023/februari/3/politie-leest-opnieuw-mee-met-criminelen.html

Georganiseerde criminaliteit

Productie en handel van synthetische drugs en wapens vallen net als witwassen onder ondermijnende criminaliteit. Criminelen maken voor de illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Voor politie en OM heeft de aanpak van ondermijning een grote urgentie. Ondermijnende criminaliteit zorgt voor onveilige situaties en het ontwricht de samenleving.