Mishandeling in Maarssen met stalen buis – politie zoekt getuigen

Toen de man 27-jarige man zijn bus uitstapte aan de Zwanenkamp in Maarsen, iets uit zijn bus pakte en op weg was naar een woning, werd hij zo maar aangevallen door een man. Hij werd met een stalen pijp op zijn hoofd geslagen. Het slachtoffer viel op de grond en werd ook meerdere malen op zijn hoofd geschopt. Toen hij op probeerde de staan kreeg hij opnieuw een klap tegen zijn hoofd.

Signalement

De verdachte kan alsvolgt worden omschreven:

blanke huid;

ongeveer 30 jaar oud;

165 - 170 centimeter lang;

blond, kort haar;

vermoedelijk bril dragend

volledig donker gekleed.

Iets gezien?

Heeft u iets gezien van de mishandeling aan de Zwanenkamp? Of heeft u misschien camerabeelden waarop het incident te zien is? Misschien heeft u ook beelden van net voor het incident? Deze en andere informatie ontvangen we graag. Help ons en deel uw informatie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook kunt u gebruik maken van het onderstaande tipformulier.