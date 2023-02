Politie houdt een 31-jarige Bosschenaar aan naar aanleiding van een schietincident in Woerden

Rond 02:15 kwam de melding binnen van schoten die werden gehoord aan de Leidsestraatweg in Woerden. Diezelfde avond werd het slachtoffer in het ziekenhuis aangehouden: in zijn huis werd een grote hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen.

Sindsdien is de politie op zoek naar meerdere personen die mogelijk betrokken zouden zijn geweest bij dit schietincident. De daders maakten mogelijk gebruik van een Audi Q3 of een soortgelijk voertuig.

Gisteravond, donderdag 2 februari, heeft de politie in samenwerking met het arrestatieteam een 31-jarige man uit Den Bosch aangehouden.

Het onderzoek gaat onverminderd door. De politie is nog op zoek naar de andere twee mogelijke verdachten. De verdachten waren donker gekleed en hadden bivakmutsen op.

Tips?

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden? Bel dan 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Ook kunt u gebruik maken van onderstaande tipformulieren.