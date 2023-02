Politie zoekt getuigen na twee straatroven op hetzelfde slachtoffer

Toen op donderdag 2 februari het slachtoffer bij de verkeerslichten stond te wachten, hoorde hij een scooter naderen. De bestuurder kwam naast de jongen staan en begon te roepen dat hij zijn bezittingen af moest geven. In eerste instantie weigerde hij dit. Vervolgens werd de jongen onder dreiging van geweld aangespoord dit alsnog te doen. Aangezien het slachtoffer zo bang was, heeft hij hier gehoor aan gegeven. De verdachte ging er uiteindelijk met hoge snelheid vandoor in de richting van station Koog aan de Zaan.

Een soortgelijke straatroof vond plaats op vrijdag 3 februari. Toen het slachtoffer aan het fietsen was op de Saenredamstraat, werd hij mogelijk door dezelfde scooterbestuurder als een dag eerder achtervolgd. De jongen stopte en vervolgens werd, ook hier onder dreiging van geweld, zijn bezittingen afgenomen. Dit keer had de verdachte een steekwapen bij zich. Nadat de jongen zijn bezittingen had afgegeven, reed de verdachte op hoge snelheid de Willem Sijpesteijnstraat in.

De jongen heeft voor beiden incidenten de politie ingeschakeld. Na een zoekslag is er geen verdachte aangetroffen.

Getuigenoproep

Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

Man

Normaal postuur

Ongeveer 1,90 meter lang

Geheel in zwart gekleed

Droeg een bivakmuts

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op donderdag 2 februari rond 16.40 iets verdachts hebben gezien aan de Tulpstraat in Koog aan de Zaan of op vrijdag 3 februari rond 08.40 uur aan de Saenredamstraat in Assendelft? Dan horen wij dat graag. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, bijvoorbeeld van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. Deel uw informatie via onderstaande tipformulier.

2023023303/ 2023023661