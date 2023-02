Politie zoekt getuigen in Duitsland dodelijke schietpartij

Voorverkenning

Uit het rechercheonderzoek is naar voren gekomen dat er in Aken (D) vóór het geweldsincident op 2 mei personen actief op zoek zijn geweest naar het slachtoffer. Deze informatie wijst in de richting van een voorverkenning.



Opgestart en motief

In het najaar van 2022 is het onderzoek naar het geweldsdelict opnieuw opgestart. Het rechercheteam heeft naast alle bestaande informatie, nieuwe informatie beschikbaar gekregen, wat onder andere geleid heeft tot de aanhouding van de twee verdachten. De politie houdt nog rekening met het scenario dat er meerdere schutters waren en heeft informatie dat één schutter mogelijk vanaf de plaats delict is weggerend met een helm en de snelweg is overgestoken. Alle scenario’s met betrekking tot het motief dan wel aanleiding voor het geweldsincident zijn steeds opengehouden bij het onderzoeksteam. Uit het onderzoek komt naar voren dat een conflict in de drugshandel ten grondslag ligt aan het incident.



Informatie delen

Mensen die het slachtoffer kenden, mogelijk iets gezien hebben of meer informatie over deze zaak hebben, kunnen dit in een vertrouwelijk gesprek melden bij de Opsporingstiplijn via: 0800-6070 of desgewenst anoniem via Team Criminele Inlichtingen: 0478-564124. Tippen via het buitenland (lokaal tarief) kan via het nummer: +3179-3459800.