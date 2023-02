Dodelijk ongeval A6

Omstreeks middernacht kregen de hulpdiensten meerdere meldingen van een zeer ernstig ongeval. Ter plaatse bleek dat de 20-jarige bestuurder van een personenauto in botsing was gekomen met een vrachtwagen bestuurd door een 52 jarige man uit Utrecht. Het slachtoffer raakte daarbij zeer zwaargewond. Ondanks inspanningen van diverse hulpdiensten overleed het slachtoffer ter plaatse. Zijn 20-jarige bijrijder, eveneens uit Utrecht, werd gewond naar een ziekenhuis vervoerd. De Rijksweg is vanwege het ongeval langdurig afgesloten geweest, maar inmiddels weer vrijgegeven. De politie stelt een onderzoek naar de toedracht van het tragische ongeval in.