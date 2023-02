Overval op supermarkt Bijlmerplein; politie zoekt getuigen

Getuigen gezocht

De recherche heeft deze overval in onderzoek en komt graag in contact met getuigen die de overval of de overvaller (heeft een donkere huidskleur en normaal postuur en droeg een muts, donkerblauwe trui, zwarte broek en bril) hebben gezien. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Vermeld hierbij onderstaand registratienummer. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2023027145