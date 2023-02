Getuigen gezocht incidenten Voorschoten

Rond 23:30 kregen agenten melding van een beroving aan de Schoolstraat in Voorschoten. Een man werd beroofd van zijn horloge door een groepje jongeren. Het gaat om drie licht getinte jongens van tussen de 16 en 18 jaar oud. Zij waren tussen de 1.65 en 1.70 meter lang en droegen donkere of zwarte kleding. Een van de jongens droeg een zwarte pet met een rood icoontje. De verdachten werden niet meer aangetroffen. Niet veel later zag een getuige dat een man van tussen de 50 en 60 jaar oud werd aangevallen door drie jongens. Toen de agenten in de Schoolstraat aan kwamen waren zowel het slachtoffer als de verdachten er niet meer. De politie komt graag in contact met de man die door de jongens belaagd werd. Het slachtoffer droeg een blauwe jas en een oranje trui.

Getuigen

De politie doet onderzoek naar deze incidenten en is daarom op zoek de man die door drie jongens belaagd werd en naar mensen die meer weten over de verdachten of mensen die de incidenten gezien of gefilmd hebben. Heeft u meer informatie of beelden van het incident of werd u zelf slachtoffer? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.